TikTok yayınında dini değerleri aşağılama iddiasıyla Esra Gürbüz'e adli kontrol
(ELAZIĞ) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'taki canlı yayında toplumun dini değerlerini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Esra Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü
(ELAZIĞ) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'taki canlı yayında toplumun dini değerlerini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Esra Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Temmuz 2026'da TikTok'ta yapılan canlı yayında toplumun dini değerlerini aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, yayını gerçekleştiren kişinin Esra Gürbüz olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, Gürbüz'ün 24 Temmuz 2026'da güvenlik güçlerince yakalanarak Başsavcılığa sevk edildiği kaydedildi.
Gürbüz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, mevcut yasal düzenleme kapsamında isnat edilen suç yönünden tutuklama tedbiri uygulanamadığı belirtilerek, Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.
Soruşturmanın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirildi.