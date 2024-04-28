TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.

177 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.

SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR

Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ULU ÖNDER ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ

M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.