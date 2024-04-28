TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
Bursa'da "Karagül" kullanıcı adıyla TikTok canlı yayını açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. isimli kadın yayın sırasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırış etmeden yayına devam etti. Yaşananlar büyük tepki çekerken, genç kadının daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.
Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.
177 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.
SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR
Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
ULU ÖNDER ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ
M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.