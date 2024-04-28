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TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

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Bursa'da "Karagül" kullanıcı adıyla TikTok canlı yayını açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. isimli kadın yayın sırasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırış etmeden yayına devam etti. Yaşananlar büyük tepki çekerken, genç kadının daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.

177 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.

SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR

Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ULU ÖNDER ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ

M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Bursa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

ALTAY URAL:

Ve Bunu 177B takip ediyor öyle mi

126
0
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Emrah YENİ:

Lanet olsun tiktokunuza kapatın artık şu illeti

101
2
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YalancıSavar:

Böyle sorumsuz davrananların elinden çocuğunu devlet almalı..

94
0
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Anormal vatandaş:

Bunları 177 bin ve bikaç on milyon kişiyi psikolojik ve ahlaki teste tabi tutup testi geçemeyenleri kısırlaştırmalı

58
0
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Baba Yabgu:

Bunu izleyende bunun gibi mahallldir tiktoku kapatın

31
0
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Uğur Dindar:

Kapatılsın

29
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atilla sagir:

Vallahi pes billahi pes şu mAlı 177b takıp ediyorsa ne mutlu türküm diyene

23
1
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Marko Apostolidis:

lafın bittiği yer... çocuğuna bunu yapan ele ne yapar? öte yandan kendimizi masum sayıp kenara çekilip ona laf atamayız... fren yağı değiştirmeyip fren patladı diyenler (fren asla patlamaz) .. kırımızı ışıkta kavşak çiğneyenler, taksi ile kaldırımda ilerleyen... onun, yaptığının bir benzeri yada daha kötüsü kendimizdede olmasın? zorla kız evlendirene ve evlenene hala selamda devam etmek mesela?

17
1
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Marko Apostolidis:

karlı yolda yokuş aşağı giden ve frene basan gördüm. arka dingilde hiç fren yok (dönüyor ön fren bloke ederken). halbuki frene basınca önce (arabayı stabilize etmek için) arka fren tutar sonra ön. arka yoksa arabanın hız yükseldikçe takla atma noktası yaklaşır. dikkat: arabaya uygun fren yağı gerekli çünkü bazı yağı delik kemiriyor. yeni fren yağı insan hayatından dahamı pahalı? yoksa can almak sevapmı?

yanıt1
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İbrahim ÇAKIR:

Gösterdiği et parçasına kendini kurban edecek o kadar abazan olunca 177 bin de olur, ileride on misli de olur.. Bizim erkeklerimiz kendini düzeltsin önce. Türk erkekleri istiyor ki her ete kolayca ulaşayım ama benim etim buzlukta kalsın İroni yaptım, anlayan anladı...

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