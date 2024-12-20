TİKA ve Senegal İşbirliğiyle Cezaevinde Modern Seralar Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Senegal Adalet Bakanlığı işbirliğiyle, Sebikotane Cezaevi arazisinde mahkumların ceza sürelerini geçirirken seracılık becerileri de kazanabilecekleri, eğitim ve rehabilitasyon amaçlı iki modern sera kuruldu.

TİKA, Senegal Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Cezaevi Yönetimi Okulu ortaklığıyla, Dakar Bölge Hapishanesi denetimindeki Sebikotane Cezaevi'nde, her biri 2 bin 500 metrekare olan iki sera kurdu.

Proje kapsamında, 5 bin metrekarelik sera alanına damla sulama sistemi yerleştirilirken sebze tohumları, meyve fideleri, gübre, humuslu toprak ve çeşitli tarım aletleri temin edilerek üretim için gerekli tüm altyapı sağlandı.

Serada yetiştirilecek sebzelerin büyük bir kısmı mahkumların tüketimi için ayrılacak, artan ürünler ise satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilecek gelir, cezaevi idaresi tarafından mahkumların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Seracılık teknikleriyle kazanılacak tecrübe sayesinde mahkumların özgür kaldıklarında topluma daha kolay entegre olmaları ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması hedefleniyor.