TİKA ve Can Veren Eller Derneği Halep'te 92 Hastaya Ücretsiz Göz Ameliyatı Gerçekleştirdi

TİKA ve Can Veren Eller Derneği Halep'te 92 Hastaya Ücretsiz Göz Ameliyatı Gerçekleştirdi
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Suriye'nin Halep ilinde, TİKA ve Can Veren Eller Derneği işbirliğiyle düzenlenen sağlık organizasyonunda, ihtiyaç sahibi 92 hasta göz sağlığı alanında ücretsiz cerrahi müdahale aldı. Organizasyon kapsamında yerel sağlık personeline güncel teknikler hakkında eğitim verildi.

Suriye'nin Halep ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen sağlık organizasyonunda, göz sağlığı alanında ihtiyaç sahibi 92 hastaya ücretsiz cerrahi müdahale yapıldı.

Suriye'de sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi hastalara hizmet sunulması amacıyla TİKA ile Can Veren Eller Derneği işbirliğinde Halep'te bir sağlık organizasyonu düzenlendi.

20-30 Haziran'da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, göz hastanesi bünyesindeki göz hastalıkları polikliniğinde 92 hastaya cerrahi tedavi hizmeti sunuldu.

Çalışmalar sırasında yerel sağlık personeline, göz sağlığı alanında uygulanan güncel teknikler hakkında eğitim verildi ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

10 gün süren organizasyonda gönüllü sağlık ekibi, Suriyeli sağlık çalışanlarıyla birlikte görev yaparak hem hastalara hizmet sundu hem de sağlık alanındaki tecrübe paylaşımına katkı sağladı.

Sağlık yardımı sürecinin ardından, yerel yöneticiler hastaneyi ziyaret ederek TİKA'ya ve Can Veren Eller Derneğine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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