TİKA ve BM Gıda Programı Kolombiya'da Açlıkla Mücadele İçin Protokol İmzaladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kolombiya'da "açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele" alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota'da imzalanan protokol kapsamında taraflar, Kolombiya hükümetinin "2022-2026 Ulusal Kalkınma Planı" doğrultusunda kırılgan grupların gıda güvenliğine erişimini artırmayı ve açlığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Protokol kapsamındaki ilk proje, Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki La Guajira yönetim bölgesinde uygulanacak.

WFP'nin yürüttüğü Okul Beslenme Programı (PAE) ile devlet okullarında sürekli ve ücretsiz yemek hizmeti desteklenecek.

Proje kapsamında, bölgede devlet okullarındaki yemekhanelerin mutfak mobilyaları ve ekipmanları TİKA tarafından yenilenecek.

La Guajira'da açlık ve gıda güvensizliği

La Guajira, Kolombiya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor ve ulusal ile uluslararası raporlarda gıda güvensizliğinin en yüksek olduğu bölge olarak gösteriliyor.

Yerli kabilelerin çoğunlukta olduğu nüfus arasında özellikle çocuklar yetersiz beslenmeden ciddi şekilde etkileniyor.

PAE, Kolombiya'da 7 milyondan fazla öğrencinin yüzde 68'ine ulaşsa da La Guajira'daki okulların çoğunda yemekhane ve mutfak donanımı eksik. TİKA ve WFP'nin ortak projesi, bu eksikliği gidermeyi ve çocukların güvenli, besleyici öğünlere erişimini sağlamayı amaçlıyor.

"Zero Hunger" hedefine katkı

TİKA ile WFP arasında imzalanan söz konusu protokol, Türkiye'nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde uluslararası işbirliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Protokol özellikle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 2. hedefi olan "Açlığa Son (Zero Hunger)" amacına doğrudan hizmet ediyor.

Çocukların güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişimini sağlayarak, yalnızca kısa vadeli ihtiyaçlara değil, uzun vadeli kalkınma hedeflerine de katkı sunuyor.

Projenin, Kolombiya'daki çocukların eğitim ve refahına doğrudan katkıda bulunmasının yanı sıra TİKA'nın Latin Amerika'daki kalkınma işbirliği faaliyetlerine de yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.