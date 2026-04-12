Bosna Hersek'in kurucu lideri İzetbegoviç'in hatırası TİKA eliyle yaşatılacak

TİKA, Aliya İzetbegoviç Müzesi'nin restorasyonu ve modernizasyonu için protokol imzaladı. Proje, müzenin tarihi dokusunu koruyarak çağdaş sergileme altyapısına kavuşmasını hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Aliya İzetbegoviç Müzesi arasında, müzenin restorasyonu ve modernizasyonunu kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

TİKA, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in hatırasına sahip çıkmak adına müzeyi tarihi dokusunu koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenleyecek.

İzetbegoviç'in hatırasını yaşatmak adına 2007 yılında Saraybosna'daki Kovaçi Mahallesi'nde kurulan müzede, merhum liderin hayatını, mücadelesini ve fikir dünyasını anlatan eşyalar ve eserler kronolojik bir bütünlük halinde ziyaretçilere sunuluyor.

TİKA'nın yapacağı projeyle birlikte müzenin, tarihi kimliği korunarak daha çağdaş bir sergileme altyapısına sahip olması planlanıyor.

Müzenin bulunduğu mahallede, Osmanlı döneminden kalan kapıkuleler de proje kapsamında restore edilecek.

TİKA Başkanı Abdullah Eren de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmzalanan bu işbirliği protokolüyle, Bilge Kral'ın mirasını yalnızca restore etmekle kalmıyor, onun asil ruhunu ve fikirlerini nesiller boyu yaşayacak bir köprüyle geleceğe taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
