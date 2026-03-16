Ürdünlü yetim çocuklar Yunus Emre Amman Türk Kültür Merkezi'ndeki TİKA iftarında buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ramazan ayı vesilesiyle Ürdün'de 100'den fazla yetim çocuk için iftar programı düzenledi. Program, Amman'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Başkent Amman'da bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu da katıldı.

Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye Maarif Vakfı Ürdün Ofisi ve TİKA çalışanları, Sevgi Damarı Yetim Cemiyeti bünyesinde bulunan çocuklarla iftar yaptı ve sohbet etti.

Ramazan ayı vesilesiyle Ürdün'de yetim çocuklara yönelik iki ayrı program daha gerçekleştiren TİKA, bu programlarda yaklaşık 300 kişiye iftar ikramında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz
