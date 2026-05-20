Haberler

TİKA, savaşın gölgesindeki Ukrayna'da faaliyetlerine devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA, Ukrayna’da sağlık, eğitim ve kültürel alanlarda 600’e yakın proje gerçekleştirdi. Savaş sonrası ARTEK Çocuk Merkezi’ne teknik ekipman ve sağlık birimi desteği sağlayarak çocukların rehabilitasyonuna katkı sundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kiev Koordinatörlüğü, Ukrayna'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ukrayna'daki faaliyetlerine 1995'te başlayan TİKA sağlık, acil insani yardım, eğitim, sosyal altyapıların geliştirilmesi başta olmak üzere Ukrayna için öncelik arz eden alanlarda 600'e yakın projeyi hayata geçirdi.

2022 yılında başlayan savaş sonrası 40'dan fazla projeyle zor şartlarda faaliyetlerine devam eden sayılı uluslararası kuruluşlardan biri olan TİKA, bu süreçte Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarı, Gagavuz ve Ahıska Türkü soydaşların ihtiyaçlarını da yakından takip ediyor.

AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensupları, savaş koşullarında travma yaşamış, öksüz, yetim, düşük gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere yılda 15 binden fazla çocuğun rehabilitasyonuna destek veren ARTEK Uluslararası Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti.

TİKA, ARTEK merkezine bünyesinde kurulan Türk Stüdyosu'nun etkinliğini artırmak üzere geleneksel Türk nakışı, motifleri ve el sanatlarının öğrenilmesi; çömlekçilik, halıcılık ve diğer kültürel öğelerin tanıtımı ile kültürel ve eğitsel etkinliklerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ekipman ve malzemeleri temin ediyor.

TİKA, 2024'te çoğunluğu kırsal kesimden olan ve gelişmiş sağlık imkanından uzakta yaşayan birçok çocukta sindirim, beslenme, sinir, dolaşım, ağız ve hormon sağlığı bakımından birçok hastalık tespit edilmesi üzerine, kamp döneminde etkili ve kapsamlı bir tıbbi teşhis sağlamak amacıyla merkezin sağlık birimine temin ettiği ekipmanlarla diş, göz, kulak-burun-boğaz muayene odaları ile bir laboratuvarın kurulumu sağladı.

Burada basın mensuplarına değerlendirme yapan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, ARTEK'te çocuklara yönelik psikolojik rehabilitasyon sürecinde kültürel etkinliklerin kalitesinin artırılması için stüdyolara ekipman desteklerinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor!
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz

Trump yine tehditleri sıraladı: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa...
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Şaşkına çeviren anlar! Bir anda gençleri tokatlamaya başladı
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı