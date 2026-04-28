Haberler

TİKA, Senegal'de yanık eğitimi ve altyapı geliştirme projesini hayata geçirdi

TİKA, Senegal'de yanık eğitimi ve altyapı geliştirme projesini hayata geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik "Senegal Yanık Eğitimi ve Altyapı Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik "Senegal Yanık Eğitimi ve Altyapı Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Dakar'da bulunan Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) işbirliğinde yürütülen projeyle bölgedeki yanık tedavi kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Prof. Dr. Suna Ağıldere başkanlığındaki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi uzman heyeti tarafından Senegal genelinde yanık vakalarıyla ilgilenen yaklaşık 120 doktor ve hemşireye 20-24 Nisan'da kapsamlı eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, programa UCAD Tıp Fakültesi akademisyenlerinin de katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından başarılı katılımcılara sertifika verildiği aktarıldı.

"Senegal Yanık Eğitimi ve Altyapı Geliştirme Projesi"nin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu, UCAD Rektörü Alioune Badara Kandji ve üniversite yönetiminin katıldığı belirtilen açıklamada, törende, akademik yetkililer ile Türk heyeti arasında sağlık ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, projenin ikinci aşamasında Dakar'dan seçilecek 10 kişilik sağlık ekibinin Türkiye'ye gelerek Başkent Üniversitesi Hastanesi yanık tedavi merkezlerinde ileri düzey eğitim almasının planlandığı kaydedildi.

TİKA'nın proje ile Senegal'de sağlık kapasitesinin artırılmasını hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bilgi ve tecrübe aktarımının güçlendirilmesinin ve uzun vadeli kurumsal işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığının altı çizildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran aday olmayacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu