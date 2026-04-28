TİKA, Senegal'de yanık eğitimi ve altyapı geliştirme projesini hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik "Senegal Yanık Eğitimi ve Altyapı Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Dakar'da bulunan Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) işbirliğinde yürütülen projeyle bölgedeki yanık tedavi kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Prof. Dr. Suna Ağıldere başkanlığındaki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi uzman heyeti tarafından Senegal genelinde yanık vakalarıyla ilgilenen yaklaşık 120 doktor ve hemşireye 20-24 Nisan'da kapsamlı eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, programa UCAD Tıp Fakültesi akademisyenlerinin de katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından başarılı katılımcılara sertifika verildiği aktarıldı.

"Senegal Yanık Eğitimi ve Altyapı Geliştirme Projesi"nin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu, UCAD Rektörü Alioune Badara Kandji ve üniversite yönetiminin katıldığı belirtilen açıklamada, törende, akademik yetkililer ile Türk heyeti arasında sağlık ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, projenin ikinci aşamasında Dakar'dan seçilecek 10 kişilik sağlık ekibinin Türkiye'ye gelerek Başkent Üniversitesi Hastanesi yanık tedavi merkezlerinde ileri düzey eğitim almasının planlandığı kaydedildi.

TİKA'nın proje ile Senegal'de sağlık kapasitesinin artırılmasını hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bilgi ve tecrübe aktarımının güçlendirilmesinin ve uzun vadeli kurumsal işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığının altı çizildi.