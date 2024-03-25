TİKA Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yetimhaneye ve yardıma muhtaç ailelere gıda desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yetimhaneye ve yardıma muhtaç ailelere gıda desteği sağlandı.

Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında OAC'nin başkenti Bangui'de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın eşi Brigitte Touadera'nın himayelerinde faaliyet gösteren "Cri de coeur d'une Mere" vakfına gıda malzemelerinden oluşan koliler teslim edildi.

Teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın eşi Touadera'nın yanı sıra vakıf yetkilileri, Cinsiyet Eşitliği, Kadın, Aile ve Çocukların Korunmasından Sorumlu Bakanlık yetkilileri, TİKA Yaounde Koordinatör Yardımcısı Melih Çağatay Artunay ve TİKA uzmanları katıldı.

Proje kapsamında 1200 yetimin barındığı iki yetimhaneye gıda yardımında bulunuldu.

Ayrıca, Bangui'de bulunan İbrahim Saleh Camisi'nde de yardıma muhtaç ailelere gıda paketleri dağıtıldı.