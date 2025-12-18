Haberler

TİKA, Nijer'de kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Nijer'in Tahaoua kentinde balık üreticilerine destek sağlayacak modern bir kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kurdu. Proje, balıkçılıkla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de balık üreticilerine destek sağlamak amacıyla kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi hazırladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahaoua kenti ve çevresinde faaliyet gösteren balık üreticilerine destek sağlamak amacıyla Tahaoua Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Ziraat Fakültesine kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kuruldu.

Modern altyapıyla kurulan üretim tesisinin açılış ve teslim töreni, TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un yanı sıra üniversitede görev yapan akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balık üreticilerine destek sağlamak amacıyla kurulan kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi projesiyle balıkçılık alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının, balık üreticilerine yavru balık, yem ve teknik destek sağlanmasını amaçlayan "Guiche Unique 3A" inisiyatifi kapsamında hayata geçirilen proje ile üniversitenin üretim ve eğitim altyapısı da güçlendirildi.

Proje kapsamında, yavru balık üretim altyapısı modern ekipmanlarla desteklenirken, tedarik süreçlerini kolaylaştıracak çeşitli malzemeler de üniversiteye teslim edildi.

Bu malzemeler arasında anaç balıklar, balık yemi, yumurtlama hormonu, sağlık kitleri, su arıtma cihazı, oksijen ünitesi, pH metre, oksimetre, su analiz kitleri, hassas teraziler, balık ağları ile balık yemi üretiminde kullanılan ekipmanlar yer aldı.

Tesis sayesinde akademisyenler ile lisansüstü öğrenciler, yerli ve yeni balık türleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütebilecek, bölgedeki üreticiler nitelikli yavru balık ve yem teminine de daha kolay erişebilecek.

Nijer'de alternatif üretim modelleri yaygınlaşıyor

Nijer'de nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken alternatif üretim modelleri de giderek yaygınlaştı.

Nijer hükümetinin öncelikli politika alanları arasında, tatlı su ve havuz balıkçılığı başta olmak üzere modern ve entegre üretim tesislerinin geliştirilmesi yer aldı.

Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Guiche Unique 3A" modeli, dışa bağımlılığı azaltarak entegre balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sundu.

TİKA'nın Tahaoua'da hayata geçirdiği projeyle söz konusu modelle uyumlu şekilde balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği desteklenecek.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
