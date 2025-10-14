TİKA, Namibya'da İki Proje Tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'nın Swakopmund şehrinde bulunan Toplum Becerileri Geliştirme Merkezi'nde (COSDEC) tamamlanan iki projenin devir teslim töreni yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeler kapsamında kampüs içinde mali nedenlerle inşaatı yarım kalan bir binanın tamamlanmasıyla COSDEC'teki tuğla atölyesi eğitime açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, COSDEC Yöneticisi Paavo Tuwilika Kamutukwata, Ulusal Planlama Komisyonu Kalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi Ned Sibeye ve COSDEC öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 2014'ten bu yana ülkede 120'ye yakın projeyi tamamladığını belirtti.

Ulusal Planlama Komisyonu Yöneticisi Sibeye ise Türkiye'nin Namibya'nın kalkınmasına desteğini sürdüreceğini vurgulayarak TİKA'nın Namibya'nın iş gücü piyasasındaki nitelikli insan gücü açığını kapatmaya katkı sağladığını ifade etti.

COSDEC'te açılan atölyede teorik dersler için sınıf düzenlenirken pratik uygulamalar için alan oluşturuldu.

Hayata geçirilen diğer proje ile de COSDEC'in sebze bahçe kapasitesi arttırıldı.

Tarım öğrencilerinin uygulama yaptığı ve ürünleriyle gelir sağladığı bahçede sebze yatakları yenilenirken damla sulama sistemi kuruldu ve tohum çimlendirmeye imkan sağlayan küçük bir sera inşa edildi.

Ayrıca proje kapsamında toprak yenilenerek tohum ve gübre desteği de sağlandı.