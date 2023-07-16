TİKA, Libya'da Kadınlara Dikiş-Nakış Kursu ve Eğitim Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın güneybatısında yer alan Dirj kentinde kadınlara yönelik dikiş-nakış kursu ve eğitim faaliyetlerinin düzenleneceği merkez kurdu. Eğitim merkezinin açılış törenine TİKA Libya Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil'in yanı sıra Dirj Belediye Başkanı Fadel Muhammed Hisn ve belediye meclis üyeleri katıldı. Dirj Belediye Başkanı Hisn, açılış konuşmasında, başkent Trablus'un yaklaşık 600 kilometre uzağındaki Dirj'e eğitim desteği ulaştıran TİKA'ya teşekkür etti. Hisn, dikiş-nakış kurslarının verileceği eğitim merkezinin Dirjli kadınlara gerek sosyoekonomik gerek sosyokültürel anlamda önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Bu güzel başlangıcı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.' dedi. TİKA Libya Koordinatörü Bacanakgil de konuşmasında, Dirjli kadınların müthiş beceri ve kabiliyetlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Dirj Belediyesi Dikiş-Nakış Eğitim Merkezi'nin kuruluşuna vesile olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bacanakgil, söz konusu projeyle Dirjli kadınların sadece aile bütçelerine katkı sağlamalarının değil aynı zamanda sosyal hayata aktif şekilde katılmalarının da hedeflendiğini vurguladı. Konuşmasında, beraberinde dost ve kardeş Türk halkının selam ve muhabbetlerini getirdiklerini ifade eden Bacanakgil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin TİKA aracılığıyla, kadim tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Libya'ya, Libyalılara şefkatli elini uzatmaya devam edeceğinin altını çizdi. TİKA'nın desteği ile Dirj'de oluşturulan eğitim merkezinde dikiş ve overlok makineleri ile buharlı ütü gibi çeşitli yardımcı makine ve malzemeler bulunuyor. Libya'da 2011'den bu yana faaliyetlerini sürdüren TİKA bugüne kadar ülke genelinde 115 işbirliği projesine imza attı.