TİKA, Kosova'da Kreşe Oyun Parkı Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kosova'nın Priştine şehrinde 'Yllkat' kreş ve anaokuluna oyun parkı kazandırdı. Açılış törenine katılan TİKA Başkanı, eğitim alanında gerçekleştirilen projeleri ve çocukların gelişimine katkı sağlama hedefini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'nın başkenti Priştine'de faaliyet gösteren "Yllkat" kreş ve anaokuluna oyun parkı kuruldu.

Kreşte düzenlenen açılış törenine, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Priştine Belediyesi Başkan Yardımcısı Florian Dushi'nin yanı sıra ülkedeki Türk kurum temsilcileriyle okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TİKA Başkanı Eren, yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının her ülkesinde ve dünyada 170'ten fazla ülkede projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kosova'da 2004'ten beri 850'den fazla projeyi hayata geçirdiklerine ve bunların arasında eğitim alanında 160'tan fazla proje bulunduğuna işaret eden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu okulda 280 yavrumuz hep beraber eğitim alıyor. Onların gelişimine katkı sağlayacak, onların bu anaokulunu, kreşi daha çok sevmelerine katkı sağlayacak oyun alanını oluşturmuş olmak bizim için büyük bir mutluluk. Biliyoruz ki bu çocuklarımız, yavrularımız Türk bayrağını gördüklerinde, ay yıldızı gördüklerinde ömürleri boyunca Türkiye'yi hatırlayacaklar ve unutmayacaklar."

Büyükelçi Angılı da konuşmasında, Türkiye ile Kosova'nın dost ve kardeş iki ülke olduğunu dile getirdi.

Çocukların başta Gazze, Sudan ve dünyanın diğer yerlerinde büyük eziyetlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Angılı, "TİKA sadece Kosova'da değil, dünyadaki 56 koordinasyon ofisiyle pek çok bölgede çocukların gülümsemesi için de çaba gösteriyor. Bence bu maddi yönün ötesinde çok büyük bir anlamlı ve değerli çabadır diye düşünüyorum." dedi.

Yllkat kurumunun müdürü Rifadije Sopi ise TİKA ile yaptıkları işbirliğinin iki ülke halkları arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu anlattı. Sopi, "Bu şekilde çocuklarımız için yeni bir kültürel ve eğitsel boyut oluşturduk, iki halk arasındaki bağları güçlendirirken iki kültür arasındaki sosyal etkileşimi de artırdık." diye konuştu.

Sopi, kurumda 1 ile 4 yaş arası çocuklara yönelik bir Türk sınıfının 2020'den beri faaliyet gösterdiğini ve ayrıca kurum genelinde Türk topluluğuna mensup diğer yaş gruplarından çocukların da akranlarıyla eğitim gördüğünü bildirdi.

Priştine Belediyesi Başkan Yardımcısı Dushi de TİKA'nın 2004'ten bu yana Kosova'nın kalkınması, eğitim ve sağlık altyapısının iyileştirilmesi, tarımın desteklenmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli katkılarının olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından çocuklar dans gösterisi sundu.

Tören, "Yllkat" kreş ve anaokulu oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
