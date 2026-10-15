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TİKA, Honduras'ta orman koruma erken uyarı sistemine 4x4 arazi aracı desteği verdi

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TİKA, Honduras'ta orman koruma erken uyarı sisteminin saha çalışmalarında kullanılmak üzere 4x4 arazi aracı desteği sağladı. Destek, sistemin erken müdahale kapasitesini güçlendirecek; Türkiye, Honduras'ın orman varlıklarını koruma çalışmalarına 2016'dan bu yana katkı veriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Honduras'ta orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik oluşturulan erken uyarı sisteminin etkin şekilde işletilmesine katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarında kullanılmak üzere, 4x4 arazi aracı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, küresel iklim değişikliğinin, artan sıcaklıkların, aşırı hava olaylarının, orman ekosistemleri üzerindeki tehditleri her geçen gün artırıyor.

Bu tehditlere karşı Honduras'ta ormanları korumak amacıyla oluşturulan erken uyarı sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamak için saha çalışmalarında kullanılmak üzere, 4x4 arazi aracı desteği verildi.

Honduras Ulusal Orman Koruma ve Geliştirme, Korunan Alanlar ve Vahşi Yaşam Enstitüsü (ICF) bünyesinde yürütülen sistem kapsamında, Orman Sağlığı ve Koruma Dairesince hassas orman alanları 7 gün 24 saat izlenerek olası tehdit ve riskler takip ediliyor.

Sistem; iklim kaynaklı tehditler ve hava koşullarından kaynaklanan afetlere erken müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Destek, saha çalışmalarını daha etkin ve verimli hale getirecek

Türkiye, Honduras'ın orman varlıklarını koruma çalışmalarına 2016'dan bu yana destek veriyor.

Bu kapsamda, çam ağaçlarına zarar veren böceklerle biyolojik mücadele konusunda eğitimler düzenlenirken ülkede biyolojik mücadele laboratuvarı kurulmasına ve gerekli ekipmanların teminine de katkı sağlandı.

TİKA, yaban hayatı alanları ve su havzalarının korunmasına katkı sağlayan erken uyarı sisteminin saha çalışmalarında kullanılmak üzere 4x4 arazi aracı temin etti.

ICF Direktörü Jose Armando Ramirez Mejia, Türkiye'nin Honduras'a ormancılık alanında sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ormanların yalnızca doğal miras değil, yerel topluluklar için de önemli bir refah kaynağı olduğunu vurgulayan Mejia, desteğin saha çalışmalarını daha etkin ve verimli hale getireceğini belirtti.

Kaynak: AA
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