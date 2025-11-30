TİKA, Gine'de Turizm ve Otelcilik Yüksekokuluna Uygulamalı Eğitim İmkânı Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine'deki Turizm ve Otelcilik Yüksekokuluna (ESTH) uygulamalı eğitim imkanı sağlayan kapsamlı bir mutfak ve restoran kurdu.

Gine'nin turizm ve otelcilik alanındaki tek devlet yükseköğretim kurumu olan ESTH, TİKA'nın desteğiyle kurulan modern uygulama mutfağı ve restoranıyla eğitim kapasitesini güçlendirdi.

Projenin açılış törenine, Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanı Alpha Bacar Barry ile Gine Turizm ve Otelcilik Bakanı Mahamadou Abdoulaye Diallo katıldı.

Bakan Barry, konuşmasında TİKA'ya teşekkür ederek, projenin iki ülke arasındaki işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Barry, kurulan uygulama sınıflarının yüksek lisans programları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Diallo da TİKA'ya teşekkürlerini sunarak, "hazine niteliğindeki" bu imkandan tüm öğrencilerin azami ölçüde yararlanmasını temenni etti.

TİKA tarafından kurulan uygulama birimlerinde öğrenciler, yiyecek-içecek departmanlarının işleyişi, hijyen ve güvenlik, menü planlama, ekipman kullanımı, yiyecek hazırlama ve servis süreçleri gibi sektörün temel gerekliliklerini uygulamalı olarak öğrenecek.

Projenin, öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında yönetim becerisi kazanmasını sağlayarak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunması, genç istihdamını desteklemesi ve turizm sektöründe özel sektör–akademi işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.