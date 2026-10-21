Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TİKA destekli çalışmada Karabağ ve Doğu Zengezur anıtları üç dilde kitaplaştırılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİKA destekli çalışmada Karabağ ve Doğu Zengezur anıtları üç dilde kitaplaştırılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabağ ve Doğu Zengezur'daki Türk-İslam anıtlarının bilimsel araştırmalarla kayda geçirilip üç dilde kitaplaştırılması için çalışma yürütülüyor. Bakü'de TİKA destekli sempozyumda, kitabın yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki Türk-İslam anıtlarının bilimsel araştırmalarla kayıt altına alınması ve üç dilde kitaplaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Hazar Üniversitesi tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Bakü'de "Karabağ ve Doğu Zengezur'un Türk-İslam Anıtları Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Mahmut Ağırman, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Akgün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin dil, din, manevi miras ve kültürel birliktelik üzerine inşa edildiğini belirterek, iki ülkenin devlet başkanlarının da ortak değerlere her zaman vurgu yaptığını söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden büyük gurur duyduklarını ifade eden Akgün, zaferin ardından kurtarılan toprakların imar ve inşasının önemine değindi.

Akgün, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında??????? imar ve inşa çalışmalarını sürdürürken tarihi yapıları da aslına uygun şekilde restore ettiğini belirterek, "Karabağ'ın anıtlarının bilimsel olarak kayda geçirilmesi, belgelerin oluşturulması, kitaplaştırılması ve bütün dillere yayılması akademisyenlere düşen büyük görevdir." dedi.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsahanlı da Karabağ ve Doğu Zengezur'un Türk-İslam anıtları bakımından zengin olduğunu belirterek, bu eserlerin araştırılmasının tarihi mirasa sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İsahanlı, çalışmaya verdiği destek dolayısıyla TİKA'ya teşekkür ederek, araştırmanın Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin güzel bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hazar Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Azerbaycan'ın milli kimliğinin oluşumunda önemli rol oynayan Karabağ ve Doğu Zengezur'daki Türk-İslam anıtlarını bir kitapta toplamaya karar verdiklerini bildirdi.

TİKA'nın projeye büyük destek verdiğini belirten Nusretoğlu, araştırma kapsamında bölgenin neredeyse bütün il ve köylerini gezdiklerini, Azerbaycan Kültür Bakanlığından anıtların listesini aldıklarını, Rus arşivlerinin yanı sıra Osmanlı arşivlerinden ve Farsça kaynaklardan yararlandıklarını anlattı.

Nusretoğlu, çalışmalarla bölgenin tarihi mirasını, kültürel birikimini ve Azerbaycan'ın milli kimliğinin oluşumunda rol oynayan değerleri ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kitap üzerindeki çalışmaların yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Nusretoğlu, eserin Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımlanmasının planlandığını söyledi.

Sempozyum, panellerle devam etti.

Kaynak: AA
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu

78 milyon TL’yi buhar eden gol!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı