TİKA destekli çalışmada Karabağ ve Doğu Zengezur anıtları üç dilde kitaplaştırılacak

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Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki Türk-İslam anıtlarının bilimsel araştırmalarla kayıt altına alınması ve üç dilde kitaplaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Hazar Üniversitesi tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Bakü'de "Karabağ ve Doğu Zengezur'un Türk-İslam Anıtları Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Mahmut Ağırman, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Akgün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin dil, din, manevi miras ve kültürel birliktelik üzerine inşa edildiğini belirterek, iki ülkenin devlet başkanlarının da ortak değerlere her zaman vurgu yaptığını söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden büyük gurur duyduklarını ifade eden Akgün, zaferin ardından kurtarılan toprakların imar ve inşasının önemine değindi.

Akgün, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında??????? imar ve inşa çalışmalarını sürdürürken tarihi yapıları da aslına uygun şekilde restore ettiğini belirterek, "Karabağ'ın anıtlarının bilimsel olarak kayda geçirilmesi, belgelerin oluşturulması, kitaplaştırılması ve bütün dillere yayılması akademisyenlere düşen büyük görevdir." dedi.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsahanlı da Karabağ ve Doğu Zengezur'un Türk-İslam anıtları bakımından zengin olduğunu belirterek, bu eserlerin araştırılmasının tarihi mirasa sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İsahanlı, çalışmaya verdiği destek dolayısıyla TİKA'ya teşekkür ederek, araştırmanın Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin güzel bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hazar Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Azerbaycan'ın milli kimliğinin oluşumunda önemli rol oynayan Karabağ ve Doğu Zengezur'daki Türk-İslam anıtlarını bir kitapta toplamaya karar verdiklerini bildirdi.

TİKA'nın projeye büyük destek verdiğini belirten Nusretoğlu, araştırma kapsamında bölgenin neredeyse bütün il ve köylerini gezdiklerini, Azerbaycan Kültür Bakanlığından anıtların listesini aldıklarını, Rus arşivlerinin yanı sıra Osmanlı arşivlerinden ve Farsça kaynaklardan yararlandıklarını anlattı.

Nusretoğlu, çalışmalarla bölgenin tarihi mirasını, kültürel birikimini ve Azerbaycan'ın milli kimliğinin oluşumunda rol oynayan değerleri ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kitap üzerindeki çalışmaların yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Nusretoğlu, eserin Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımlanmasının planlandığını söyledi.

Sempozyum, panellerle devam etti.

Kaynak: AA