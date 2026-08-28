TİKA, Somali Sahil Güvenlik Botlarını Yeniden Hizmete Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 2 devriye botunu, bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeniden faaliyete geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bakım ve onarımları tamamlanan 2 devriye botu, yeniden Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Çalışmayla, Somali kara sularında kaçakçılık, yasa dışı balıkçılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden Sahil Güvenliğin operasyonel kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandı.

Yeniden hizmete alınan botların, ülkenin deniz güvenliğinin güçlendirilmesi ve kara sularının etkin şekilde kontrol edilmesine yönelik faaliyetlerde kullanılması hedefleniyor.

Projenin Türkiye ile Somali arasındaki deniz güvenliği alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Somali kara sularında yürütülecek faaliyetlerde Türkiye'nin menfaatlerinin desteklenmesi ve korunmasına da katkı sunacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA