TİKA Desteğiyle Oğuzların Kültürel Mirası Araştırılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da Oğuzların kültürel mirasına ışık tutacak "Ulu Türkistan'da Oğuzların Kültürel Mirasının İzinde" projesi uygulanıyor.

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau şehrinde faaliyet gösteren Yesenov Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve TİKA'nın destek verdiği proje, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Oğuzların kültürel mirasına ışık tutmayı amaçladığını belirterek "Bu proje kapsamında, Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak yarımadası sınırlarında yer alan tarihi Oğuz mezarlıklarında bulunan mezar taşlarına saha araştırması yapıldı. Mezarlar, Türk ve Kazak akademisyenlerce detaylı olarak incelendi." dedi.

Erdoğmuş, yapılan araştırmaların Kazakistan'daki Oğuz tarihi ve kültürünün aydınlatılmasına katkı sağlayacak öncü bir akademik çalışma niteliği taşıdığına dikkati çekerek, "Ortak Türk tarihinin somut kültürel miras unsurları arasında yer alan bu mezar taşlarının bugüne kadar belgelenmemiş olması, zamanla kaybolmaları riskini artırırken, kültürel hafızanın silinmesine de neden oluyordu. Söz konusu proje ile birlikte bu eserler ilk kez akademik çerçevede kayıt altına alındı ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunması yönünde önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

Projenin saha araştırmalarını kapsayan ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, ikinci aşamada elde edilen veriler ışığında bir belgesel film ve albüm kitap hazırlanarak yayımlanmasının planlandığını aktaran Erdoğmuş, bu yayınla birlikte hem akademik çevreye hem de kamuoyuna değerli bir başvuru kaynağı sunulacağını sözlerine ekledi.