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TİKA desteğiyle Etiyopya'da kahve ve meyve yetiştiriciliği için fidan üretim tesisi kuruldu

TİKA desteğiyle Etiyopya'da kahve ve meyve yetiştiriciliği için fidan üretim tesisi kuruldu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Jimma Üniversitesi işbirliğiyle Etiyopya'da yürüttüğü "Etiyopya Meyve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında fidan üretim tesisi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Jimma Üniversitesi işbirliğiyle Etiyopya'da yürüttüğü "Etiyopya Meyve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında fidan üretim tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Etiyopya Meyve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sürdürülebilir ve iklim değişikliğine uyumlu tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla modern bir fidan üretim tesisi kuruldu.

Proje kapsamında kurulan model sera, yalnızca fidan üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve teknoloji transferi alanlarında uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği bir merkez olarak da hizmet verecek.

Modern çoğaltma ve aşılama tekniklerinin kullanılacağı tesiste her yıl yaklaşık 20 bin geliştirilmiş kahve, avokado ve çeşitli meyve fidanı üretilecek.

Projeyle 300'den fazla çiftçi, üniversite öğrencisi ve tarımsal yayım uzmanına fidanlık yönetimi, aşılama teknikleri, sulama yöntemleri, toprak iyileştirme ve fidan dikimi konularında eğitim verilecek.

Proje, uygulamalı eğitimlerle sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasını ve yerel kapasitenin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA
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