TİKA'dan, Zambiya'nın en büyük hastanesinin yemekhanesine mutfak ekipmanı desteği

CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan ve ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Üniversite Eğitim Hastanesi (UTH) yemekhanesine mutfak ekipmanı desteğinde bulundu.

Ekipmanların teslimi için düzenlenen törene, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, UTH yönetimi ve sağlık personeli, proje ortağı "Zero Waste Organization (ZWO)" isimli sivil toplum kuruluşu ve Büyükelçilik personeli katıldı.

Büyükelçi Dicle, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Zambiya arasındaki dostane ilişkilere ve TİKA'nın ülkedeki faaliyetlerine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema arasındaki temaslarda kalkınma işbirliğinin vurgulandığını ve sağlığın öncelikli sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

Zambiya'nın en büyük ve merkezi hastanesi UTH'de yürütülen bu projenin, hastanede uzun süredir yaşanan yemek hazırlama kapasitesi sorununun çözülmesi amacıyla başlatıldığını belirten Dicle, ZWO'nun raporuna göre hastanede günde 2 binden fazla öğünün yalnızca tek bir işleyen ocakla hazırlandığına dikkati çekti.

Dicle, TİKA'nın desteğiyle temin edilen endüstriyel 2 ocaklı fırın, 2 yemek kazanı ve 3 su kaynatıcısının mutfağın hizmet kapasitesini ve hijyen standartlarını artıracağını söyledi.

Bakan Muchima ise Türkiye ile gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu projenin sağlık alanında yeni ortaklıkların başlangıcı olmasını temenni etti.

Tören, konuşmaların ardından bağışlanan ekipmanların resmi teslimi ve kurdele kesimiyle sona erdi.