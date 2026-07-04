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TİKA deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman desteğinde bulundu

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TİKA, çifte deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya endüstriyel kırıcı-deliciler, jeneratörler, kurtarma sedyeleri gibi acil yardım malzemeleri gönderdi. Büyükelçi Karamanoğlu, desteğin sürekli olacağını vurguladı.

LA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çifte deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman desteğinde bulundu.

La Guaira kentindeki Jose Maria Vargas Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran ve TİKA Bogota Program Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu katıldı.

TİKA, bölgedeki enkaz kaldırma, tahliye ve kamp yaşamı ihtiyaçları doğrultusunda endüstriyel elektrikli kırıcı-deliciler, endüstriyel motorlu testereler, taşınabilir jeneratörler, şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklardan oluşan acil yardım malzemelerini La Guaira Valiliği yetkililerine teslim etti.

Büyükelçi Karamanoğlu, TİKA'nın afet bölgesine ulaştırdığı acil lojistik desteklerin yanı sıra AFAD koordinasyonunda Türkiye'den yola çıkacak yeni insani yardım çalışmalarına ilişkin Vali Teran'ı bilgilendirdi.

Venezuela'nın bu zor günlerinde "daima" yanında olacaklarını vurgulayan Karamanoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün jeneratörler, arama kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaç malzemelerinin teslimatını gerçekleştiriyoruz ve bunların devamı da gelmeye devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta TİKA, yeni bir insani yardım teslimatı daha gerçekleştirecek. Sadece bir gün gelip bazı malzemeleri verip gitmek gibi anlık bir şey değil, tüm bu süreç boyunca yanınızda olmak, kardeşleriniz olarak bu acıyı ve bu ıstırabı sizinle paylaşarak sizin yanınızda olmak istiyoruz."

Karamanoğlu, Türkiye'nin desteğinin geçici veya tek seferlik bir malzeme yardımından ibaret olmadığını kaydederek, zorlu iyileşme süreci boyunca sahada kalmaya devam edeceklerini belirtti.

"Bu harika jest için teşekkür ediyoruz"

Vali Teran da Türkiye'ye deprem felaketi sonrası gösterdiği "dayanışma ve derin sevgi" nedeniyle minnettar olduklarını söyledi.

TİKA ve Büyükelçi Karamanoğlu'na teşekkür eden Teran, "Büyükelçiye, kendisini La Guaira'da ağırladığımız bu ikinci fırsat olduğu için teşekkür etmek isterim, kendisi şahsen ekibiyle ve Türk kurumlarıyla buraya gelerek dayanışmasını, sevgisini ifade etti ve ayrıca çok önemli bir maddi yardım teslim etti." şeklinde konuştu.

Teran, TİKA'nın ikinci kez kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bu ikinci yardım organizasyonunda, çok daha verimli bir mekanizmayla sergilenen bu harika jest için teşekkür ediyoruz. Tüm La Guaira halkı adına şükranlarımı sunduğum bu desteği ve gösterilen bu dayanışmayı sizin de bizzat kendi makamlarınıza aktarmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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