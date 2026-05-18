TİKA, Ürdün'de çevre bilinci ve geri dönüşüm etkinliği düzenledi

TİKA, Ürdün'ün başkenti Amman'da 19 Mayıs dolayısıyla düzenlediği etkinlikte sıfır atık ve çevre bilincini artırmayı hedefledi. Muz kabuğu ve bakır geri dönüşüm atölyelerinin ürünleri sergilendi, katılımcılara çevre dostu hediyeler verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'ün başkenti Amman'da "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Etkinliği" düzenledi.

TİKA'nın Amman Ofisi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu ve Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Amman'ın Yeni Bedir bölgesinde bulunan İstiklal Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla atık toplama faaliyetleriyle başladı.

Program kapsamında, TİKA ile Ürdün Haşimi Hayır Kurumu işbirliğinde yürütülen muz kabuğu geri dönüşümü ve bakır işleme geri dönüşümü atölyelerinde ortaya çıkan ürünler sergilendi.

Sergilenen ürünler katılımcılara uygulamalı olarak tanıtılırken, etkinlikte ilgili kurumların yetkilileri ve çalışanlarının yanı sıra mesleki eğitim programlarına katılan öğrenciler de yer aldı.

Etkinliğe TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Cavit Köseoğlu, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burhan Okutan ve Ürdün Maarif Vakfı Direktörü Veysi Kaya da katıldı.

Etkinlikle gençlerde çevre bilinci, geri dönüşüm kültürü ve sürdürülebilir yaşam anlayışının geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Program sonunda katılımcılara, TİKA'nın yaptırdığı geri dönüşüm atölyelerinde üretilen çevre dostu ürünler hatıra ve teşvik amacıyla hediye edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
