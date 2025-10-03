Haberler

TİKA'dan Özbekistan'da Siyasi Baskı Kurbanları Hatıra Müzesine Destek

TİKA'dan Özbekistan'da Siyasi Baskı Kurbanları Hatıra Müzesine Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Özbekistan'ın Ürgenç şehrinde açılan Siyasi Baskı Kurbanları Hatıra Müzesi'ne donanım desteği vererek, tarihin hatırlanmasına katkı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'ın Ürgenç şehrinde açılan Siyasi Baskı Kurbanları Hatıra Müzesine donanım desteği verdi.

Harezm bölgesinin idari merkezi Ürgenç şehrinde, Sovyetler Birliği döneminde sürgün, işkence, hapis ve idam gibi baskılara maruz kalan aydınların anısını yaşatmak amacıyla kurulan müze, TİKA'nın donanım desteğiyle hizmete açıldı.

Açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Ürgenç Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşad İbadullayev, Müze Müdürü Dr. Yıldız Rahmanova, TİKA Taşkent Program Kordinatörlüğü yetkilileri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorulmaz, açılış konuşmasında, müzenin Türkistan coğrafyasının yakın tarihine ışık tuttuğunu belirterek, "Bu müze, sadece bir anma mekanı değil, gelecek nesillere tarihi gerçekleri aktaracak bir hafıza merkezidir. TİKA olarak böyle anlamlı bir projeye katkı sağlamaktan onur duyuyoruz." dedi.

Açılışın ardından müze görevlileri, etkinliğe katılan öğrencilere dönemin olayları hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, müzede sergilenen tarihi belgeler ve kişisel eşyaları inceledi.

Müze, Sovyet rejiminin hedef aldığı şair, yazar, öğretmen, kanaat önderi ve din alimlerinin yaşam öykülerini gözler önüne seriyor. Sürgün günlükleri, mektuplar ve belgelerin de yer aldığı müze, toplumun hafızasını canlı tutmayı ve genç nesillere tarih bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
