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TİKA'dan Namibya'ya Mesleki Eğitim Desteği

TİKA'dan Namibya'ya Mesleki Eğitim Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Namibya'daki Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesini yenileyerek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projenin açılışı Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi ve yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim veren yatılı Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesi yenilendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Namibya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim veren yatılı Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesi için gerekli araç gereçler ile metal işleme makineleri temin edildi.

Başkent Windhoek'te düzenlenen projenin teslim töreni, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, Khomas İdari Bölge Valisi Laura McLeod-Katjirua, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, öğrenciler ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katılımıyla yapıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada kalkınma ve teknik desteğinin TİKA tarafından koordine edildiğini belirtti.

Namibya'da bugüne kadar 112 projenin tamamlandığını kaydeden Oruçkaptan, projenin eğitimin yanı sıra Namibya ekonomisine katkı sunacağına dikkati çekti.

Vali McLeod-Katjirua, TİKA'nın, Namibya'nın ihtiyaçlarını dikkate alan birçok proje gerçekleştirdiğini belirterek, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

TİKA Windhoek Koordinatörü Özbey ise proje kapsamında yapılanlar hakkında bilgi vererek, TİKA'nın Namibya'da insan odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak projenin teslim töreni tamamlandı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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