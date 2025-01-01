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TİKA'dan Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin İçin Özel Yayın

TİKA'dan Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin İçin Özel Yayın
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü ve bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 100'üncü doğum yılları için iki özel kitap yayımladı. Kitaplar, her iki şahsiyetin hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler sunarak kültürel katkılarını öne çıkarıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkmen mutasavvıf ve şair Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü, İslam bilim tarihi alanında çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ise 100'üncü doğum yılı nedeniyle kendilerini tanıtan iki kitap yayımladı.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, doğum günlerinde Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin'in unutulmadığı kaydedildi.

Her iki şahsiyetin tanıtılması ve anılması amacıyla "Mahtumkulu Firaki'yi Anma" ve "Fuat Sezgin'i Anlamak" adlı iki kitabın yayımlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilim tarihinde İslam medeniyetini bize ve gelecek kuşaklara etkili bir şekilde aktaran Fuat Sezgin'i tanıdıkları için memnuniyetlerini ifade eden misafirlere, Fuat Sezgin'in hayatı ile çalışmalarını anlatan makalelerden oluşan kitap hediye edildi. Mahtumkulu Firaki'yi Anma kitabında ise şairin hayatı, yaşadığı dönem, düşünceleri, Türkmenlerle ilgili bilgiler Farsça yer alırken, seçki şiirleri de Latin ve Arap alfabeli olarak Türkmence yer aldığı gibi Türkiye Türkçesine, Farsçaya ve Peştucaya da çevrildi."

Kitapların tanıtımı için TİKA Herat Ofisi'nde düzenlenen programlara, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ile Herat'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Herat Yazarlar Birliği, Herat Kadın Sanayi ve Ticaret Odası ve Herat Valiliğine bağlı kurumların temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Programlarda, her iki düşünürün hayatı, eserleri, kültür ve bilim alanındaki katkıları anlatıldı.

Mahtumkulu Firaki programında konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, bu düşünürleri daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Deniz, "Firaki'nin şiirleri ilk defa Peştucaya çevrilmiş oldu. Bu kitap, Mahtumkulu Firaki'nin sadece bir şair olmadığını Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Afganistan'da yaşayan Türkmenler için bir sufi, arif ve kahraman olduğunu ortaya çıkarıyor. Dönemin şartlarına ve halkın sorunlarına da değinen Firaki'yi anlatan eseri, başta Afganistan halkına, kitapseverlere ve kültür insanlarına takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 2024'ün, TÜRKSOY tarafından 300'üncü doğum yıl dönümü münasebetiyle "Mahtumkulu Firaki'yi Anma Yılı", UNESCO tarafından da 100'üncü doğum yıl dönümü dolayısıyla "Fuat Sezgin'i Anma Yılı" kabul edildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
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