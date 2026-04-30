TİKA'dan Kırgızistan'da tarımsal kalkınmaya eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Kırgızistan'da "Hayvancılık ve Arıcılık Temelli Kooperatif Kuruluşu ve Girişimcilik Eğitim Programı" düzenledi.

Eğitim programı, TİKA'nın kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla Kırgız Milli Tarım Üniversitesi bünyesinde kurduğu Kooperatifçiliği Destekleme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'den uzman kadrolar, hayvancılık ve arıcılık temelli kooperatifçilik konusunda temel bilgi ve becerilere ilişkin tecrübelerini Kırgız ve Ahıska Türkü girişimcilerle paylaştı.

Programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kursiyer girişimciler, sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye'nin kooperatifçilik alanındaki tecrübesi Kırgızistan'a aktarıldı

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kooperatifçilik alanındaki tecrübesini Kırgızistan'a aktararak ülkedeki tarımsal kalkınma hamlelerine destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Kooperatifçiliği Destekleme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Venera Kojogulova, eğitim programına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek TİKA'ya teşekkür etti.

Kojogulova, TİKA tarafından desteklenen 15 saatlik eğitime Kırgızistan'ın Çuy, Narın ve Issık Bölgesi'nden 30 kişinin katıldığını, çiftçi girişimcilere kooperatifçiliğin önemi, gerekliliği ve faydasının anlatıldığını kaydetti.