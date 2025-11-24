Haberler

TİKA'dan Gençlere Eşit Yaşam İçin CezeriFest 2025

Güncelleme:
TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, CezeriFest 2025 etkinliğinde gençler için eşit, güvenli ve huzurlu bir yaşam hedefi doğrultusunda projelerin sergilendiğini açıkladı. Yıl boyunca 25 Cezeri laboratuvarında üretilen projelerin yarıştığı festivalde, 7 ülkeden 14 finalist yer alıyor.

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, "Hem TİKA'nın hem Türkiye'nin yapmak istediği şey; dünyanın her köşesinde gençlerin eşit, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmesini temin etmektir. Bugün 150 ülkede, yılda yaklaşık 1500 proje yürütüyoruz" dedi.

TİKA'nın, teknoloji ve bilim alanında dost ülkelerle iş birliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda organize ettiği 'CezeriFest 2025' Ankara'da TİKA binası konferans salonunda gerçekleşti. 'CezeriFest 2025 Yarışması'nda, yıl boyu dünyanın dört bir yanında kurulan toplamda 25 Cezeri laboratuvarlarında üretilen projeler ile tasarıma ve baskıya ilgili yetenekli gençler tarafından üretilen projeler yarışmaya başladı. Finale kalan projeler cuma günü gerçekleşecek olan törende ödüllendirilecek.

'ARAMIZDA 7 ÜLKEDEN 14 FİNALİST VAR'

TİKA Başkanı Abdullah Eren, CezeriFest'in açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün aramızda 7 ülkeden 14 finalist var. TİKA'nın temel misyonu, dünyadaki yapısal eşitsizlikleri azaltmaktır. Günümüzde bunun 2 temel yolu var. 1'incisi eğitim, 2'ncisi ise teknoloji ve bilgiye erişimin artırılmasıdır. 18'inci yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan büyük teknolojik sıçrama ve onun tetiklediği ekonomik gelişmeler, dünya üzerinde çok ciddi bir eşitsizlik meydana getirdi. 20'nci yüzyıl boyunca bu eşitsizlik daha da derinleşti ve etkileri bugün hala devam ediyor. Türkiye'nin son 25 yılına baktığımızda bu eşitsizliği azaltmadan daha adil, daha öngörülebilir ve daha güvenli bir dünyada yaşama imkanımız yok" dedi.

'İMKAN EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMADAN, ADALETİ DE SAĞLAYAMAYIZ'

CezeriFest sayesinde birçok ülkede gençlere hem hayal kurma hem tasarlama hem de teknolojiye erişme imkanı sunduklarını aktaran Eren, "Bugün burada 30'a yakın ülkeden genç kardeşlerimiz var. Onların hem projelerine hem eğitim süreçlerine tanıklık ediyoruz. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir genç, aslında sizinle aynı imkanlara sahip olabilecekken çoğu zaman olamıyor. Bu imkan eşitliğini sağlamadan, adaleti de sağlayamayız. Hem TİKA'nın hem Türkiye'nin yapmak istediği şey; dünyanın her köşesinde gençlerin eşit, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmesini temin etmektir. Bugün 150 ülkede yılda yaklaşık 1500 proje yürütüyoruz" diye konuştu.

Eren, yarışmacı öğrencilerin stantlarını gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

500
