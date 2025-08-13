TİKA'dan Gabon'a Görsel-İşitsel Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'de Ulusal Mesleki Eğitim ve Formasyon Ajansı (ANFEP) bünyesindeki İletişim ve Bilgi Sistemleri Müdürlüğüne görsel-işitsel eğitim ekipmanları temin etti.

Modern pedagoji için gerekli araç ve gereçlerin eksikliği nedeniyle zorluklar yaşanan Gabon'a, TİKA tarafından ANFEP'in dijital eğitim kapasitesini güçlendirecek iletişim ve eğitim teknolojileri desteğinde bulunuldu.

Ekipmanların teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve beraberindeki heyet ile Gabon Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Marie Madeleine Matsanga Mouiri başkanlığındaki bakanlık yetkilileri katıldı.

Büyükelçi İncesu törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Gabon'da TİKA'nın devam eden projelerine işaret ederek, Türkiye-Gabon dostluğunun her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise mesleki eğitimin kalitesini artıran dijital araçların, bireylerin yanı sıra ülkelerin kalkınmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Gabon ile eğitim alanındaki işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Projenin ilk aşaması tamamlanırken, 2025'in ikinci yarısında ANFEP bünyesindeki iki eğitim sınıfının daha modern ekipmanlarla donatılması planlanıyor.

Bu sayede, Gabon'da mesleki eğitimin dijital dönüşümüne katkı sağlanması ve gençlerin iş gücü piyasasına daha nitelikli şekilde katılımının desteklenmesi hedefleniyor.