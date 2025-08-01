TİKA'dan Bosna Hersek'te Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Sertifika Töreni

TİKA'dan Bosna Hersek'te Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Sertifika Töreni
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'te 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi' kapsamında yapılan sertifika töreninde, polis memurlarının eğitim aldığı vurgulandı. İçişleri Bakanı Ramo Isak ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, işbirliğinin önemine değindi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

TİKA, İçişleri Bakanlığı ve Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanlığı kapsamında düzenlenen ve Bosna Hersekli polis memurlarına yönelik yapılan eğitimin sertifika törenine Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

Isak, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin önemli olduğunu belirterek TİKA gibi güçlü bir kurumla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Akseki de kadına karşı şiddetle mücadele gibi birçok projeye destek verdiklerini ifade ederek eğitimlerin toplum güvenliğine katkı sağladığını söyledi.

TİKA'nın 2010'dan bu yana sürdürdüğü Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleşen eğitime Bosna Hersek genelindeki polis teşkilatlarından 15 kişi katıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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