TİKA, Cezayir'de akademisyen ve öğretmenlere eğitim verdi

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Cezayir'de akademisyen ve öğretmenlere yönelik düzenlediği "Harezmi Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş" eğitimi programını tamamladı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitmenler, önce Cezayir'in Batna kentindeki Colonel Hadj Lakhdar Üniversitesi, daha sonra da başkent Cezayir'deki Kubba Öğretmen Yüksek Okulu'nda Cezayirli akademisyen ve öğretmenlere eğitim verdi.

Eğitim programının kapanışına, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Kubba Öğretmen Yüksek Okulu Müdürü Tahir Bilal, TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ile Türkiye'den gelen öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cezayir'in ortak köklü tarihine dikkati çekerek, ortak bir gelecek için bunun gibi projelerin çok önemli olduğunu, benzeri projelerin devam edeceğini vurguladı.

Küçükyılmaz, eğitimi gerçekleştirdikleri için TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kubba Öğretmen Yüksek Okulu yetkililerine teşekkür etti.

Eğitimin son gününde katılımcılar, program boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Kapanış programının sonunda Cezayirli akademisyen ve öğretmenlere katılım sertifikası takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Harezmi Bütünleşik Öğretme ve Öğrenme Modellerine Giriş, çocukların günlük hayatta karşılaştığı problemleri çözebilmelerini sağlamayı hedefliyor.