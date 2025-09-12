TİKA Başkanı Eren, Somali Bakanı Nur'u Ağırladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'u Ankara'da ağırladı.

Eren, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de eğitim gören Somalili Bakan Nur'u ağırladığını belirterek, "Bugün Türkiye Bursları marifetiyle ülkemizde eğitim görüp ülkelerine dönerek ülkelerine değer katan ve başarı hikayeleri yazan Türkiye Mezunları'nı görmek, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının vesikasıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki kardeşliği daha da pekiştirecek ve dostluğumuzu geleceğe taşıyacak çok yönlü ortaklık fırsatlarını ele aldıklarını aktaran Eren, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Nur'a teşekkür etti.