TİKA Başkanı Eren, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Güncelleme:
TİKA Başkanı Abdullah Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Eren, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı vesilesiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

En zor zamanlarda acının da umudun da ortak olduğuna dikkati çeken Eren, felaketin yalnızca şehirleri değil, yürekleri de sarstığını ifade etti.

Eren, Türkiye'nin sınırlarını aşan gönül bağları sayesinde güçlü bir dayanışma sergilendiğini vurgulayarak, "Fiziki sınırlarımızın çok ötesine taşan gönül bağlarımızdan yükselen dualar ve sergilenen dayanışma, birbirimize nasıl tutunduğumuzu gösterdi." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Eren, geride kalanların acısının yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Eren, "Rabb'im ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü felaketten muhafaza eylesin." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
