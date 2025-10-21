TİKA, Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler hayata geçirdi.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence, bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım ve Gıda Teknolojileri Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferans, TİKA'nın desteğiyle yapıldı.

Türkiye'den Çukurova ve Ege üniversiteleri başta olmak üzere 15 ülkeden yüzlerce akademisyen ve bilim insanının katıldığı etkinliğin açılışı, Gence Haydar Aliyev Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, tarım ve gıda teknolojileri alanında Türkiye'nin yürüttüğü projelere değinerek, "TİKA'nın Gence ve çevresinde hayata geçirdiği çalışmalar, iki ülke kardeşliğini güçlendiriyor." dedi.

ADAU Rektörü Zafer Gurbanov ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak da konuşmalarında TİKA'ya desteği için teşekkür etti.

ADAU TV'ye yeni nesil yayın stüdyosu

Konferans kapsamında, TİKA tarafından yenilenen ADAU Web TV stüdyosu da hizmete açıldı.

2019'da kurulan ADAU TV'nin teknik altyapısı tamamen yenilenerek, modern yayın stüdyosu kuruldu.

Yeni stüdyonun açılış törenine Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı Elçin Zeynalov, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, ADAU Rektörü Gurbanov, Ege Üniversitesi Rektörü Budak, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ve Gence milletvekilleri katıldı.

Özçelik, törende yaptığı konuşmada, "Pandemi dönemi bize gösterdi ki uzaktan eğitim için teknolojinin rolü çok büyük. Bugün, 7 bine yakın öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan ADAU'ya son teknolojiye sahip bir stüdyo kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daşkesen'de çocukların yüzünü güldüren park

TİKA, Daşkesen'de de sosyal bir projeyi hayata geçirerek çocukların yüzünü güldürdü.

Başkent Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafede, deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte bulunan şehirde, 255 metrekarelik alana sahip çocuk parkı kuruldu.

Parkın açılışına Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ve mahalle sakinleri katıldı.

Vali Abbasov, şehirde hayata geçirilen projeler için TİKA'ya teşekkür etti.

Başkonsolos Öztop da "TİKA, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği güçlendiren somut projelere imza atıyor." dedi.

TİKA Koordinatörü Özçelik, bu yıl Daşkesen'de üç farklı proje yürüttüklerini belirterek, "Çoğunluğu şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı bölgede kurulan parkta oynayan çocukların mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Zaur Hüseyinov da "Park sayesinde mahallemiz canlandı. Artık çevre mahallelerden de çocuklar geliyor. Türkiye'den Allah razı olsun, TİKA'ya teşekkür ederiz." dedi.