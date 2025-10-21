Haberler

TİKA, Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler gerçekleştirdi

TİKA, Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler hayata geçirdi.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence, bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım ve Gıda Teknolojileri Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferans, TİKA'nın desteğiyle yapıldı.

Türkiye'den Çukurova ve Ege üniversiteleri başta olmak üzere 15 ülkeden yüzlerce akademisyen ve bilim insanının katıldığı etkinliğin açılışı, Gence Haydar Aliyev Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, tarım ve gıda teknolojileri alanında Türkiye'nin yürüttüğü projelere değinerek, "TİKA'nın Gence ve çevresinde hayata geçirdiği çalışmalar, iki ülke kardeşliğini güçlendiriyor." dedi.

ADAU Rektörü Zafer Gurbanov ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak da konuşmalarında TİKA'ya desteği için teşekkür etti.

ADAU TV'ye yeni nesil yayın stüdyosu

Konferans kapsamında, TİKA tarafından yenilenen ADAU Web TV stüdyosu da hizmete açıldı.

2019'da kurulan ADAU TV'nin teknik altyapısı tamamen yenilenerek, modern yayın stüdyosu kuruldu.

Yeni stüdyonun açılış törenine Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı Elçin Zeynalov, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, ADAU Rektörü Gurbanov, Ege Üniversitesi Rektörü Budak, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ve Gence milletvekilleri katıldı.

Özçelik, törende yaptığı konuşmada, "Pandemi dönemi bize gösterdi ki uzaktan eğitim için teknolojinin rolü çok büyük. Bugün, 7 bine yakın öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan ADAU'ya son teknolojiye sahip bir stüdyo kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daşkesen'de çocukların yüzünü güldüren park

TİKA, Daşkesen'de de sosyal bir projeyi hayata geçirerek çocukların yüzünü güldürdü.

Başkent Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafede, deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte bulunan şehirde, 255 metrekarelik alana sahip çocuk parkı kuruldu.

Parkın açılışına Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ve mahalle sakinleri katıldı.

Vali Abbasov, şehirde hayata geçirilen projeler için TİKA'ya teşekkür etti.

Başkonsolos Öztop da "TİKA, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği güçlendiren somut projelere imza atıyor." dedi.

TİKA Koordinatörü Özçelik, bu yıl Daşkesen'de üç farklı proje yürüttüklerini belirterek, "Çoğunluğu şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı bölgede kurulan parkta oynayan çocukların mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Zaur Hüseyinov da "Park sayesinde mahallemiz canlandı. Artık çevre mahallelerden de çocuklar geliyor. Türkiye'den Allah razı olsun, TİKA'ya teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.