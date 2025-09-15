TİKA, 2011'den bu yana 500'den fazla projeyle Somali'nin kalkınmasına katkı sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de faaliyete başladıkları 2011'den beri 500'ün üzerinde projeyi hayata geçirerek ülkenin kalkınmasına katkı sağladı.

TİKA Somali Program Koordinatörü Zafer Eşki, ülkede gerçekleştirdikleri projelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Somali'de 2011'den bu yana 500'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini belirten Eşki, sağlık ve tarım gibi alanlarda özellikle sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çalışmalar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Eşki, "En önemli projelerimizden biri Zemzem Üniversitesi çünkü Somali'nin kalkınmasındaki en önemli etkenlerden birisi tarım. TİKA ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde 2012 yılında mütevazı bir tarım okulu kuruldu. Sonrasında bu tarım okulu 2014 senesinde Zemzem Üniversitesine çevrildi. Zemzem Üniversitesi de şu anda Somali'deki tarım faaliyetleri için bir mihenk taşı. Buradan mezun olanlar, Somali'de tarım sektörünün içerisinde çok farklı yerlerde görev almaktalar." ifadelerini kullandı.

"Sağlıktan idari altyapı geliştirilmesine, tarımdan eğitime birçok alanda proje yaptık"

"TİKA olarak irili ufaklı, sağlıktan idari ve sivil altyapıların geliştirilmesine, tarımdan eğitime birçok proje ve faaliyeti gerçekleştirdik." diyen Eşki, başkent Mogadişu'nun içinde yaklaşık 35 kilometrelik en önemli ana arterleri oluşturan yollarda asfalt çalışması yaptıklarını anlattı.

Eşki, TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün inşaatının TİKA tarafından yapıldığını hatırlatarak, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tefrişatının da TİKA tarafından hayata geçirildiğini ifade etti.

"2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ziyareti sonrası ilk Somali'de faaliyet göstermeye başladığımız zaman, o anki kuraklığın sonucu olan büyük açlığa müdahale edildi." şeklinde konuşan Eşki, sonrasında Somali'nin kalkınması için daha sürdürülebilir ve daha teknik yardımların verilmesi gerektiğinin anlaşıldığını söyledi.

"Özellikle kalkınma yardımlarına önem veriyoruz"

Eşki, özellikle kalkınma yardımlarına çok önem verdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitime çok önem veriyoruz çünkü burada genç işsizlik oranı çok yüksek. SANCO Engelliler Eğitim Merkezi ise bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü engelli bireylerin meslek sahibi olarak kendi hayatlarını kazanmaları, ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri için eğitim merkezinde dikiş atölyesi, makyaj ve kına dövmesi atölyesi kurduk. Burada verilen eğitimlerle engelli bireyler kendi ekonomik özgürlüklerini kazanabiliyorlar. Ayrıca engelli bireylerin sosyal entegrasyonu için biz özellikle mesleki eğitime odaklanmak istiyoruz. Burada da engellilerin herhangi bir ekonomik özgürlükleri yok. Biz de burada özellikle kadınlar için kına dövmesi burada çok yaygın, tüm kadınlar yaptırıyor ve burada engelli kadınların kına dövmesi yapmayı öğrenerek kendi gelirlerini kazanmasını amaçladık. Öte yandan dikiş atölyesi ile de yine engelli kadınların ve erkeklerin üretim yaparak kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz."

Diğer kurumlarla ortaklaşa faaliyet gösterdikleri alan ise Türkçe sınıfları projeleri olduğunu dile getiren Eşki, Şehit Ömer Halisdemir Türkçe sınıfının Somali polis çocukları yetimhanesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Eşki, "Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilecek Türkçe dersleriyle buradaki yetim kardeşlerimiz ülkemizin sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabilecek kapasiteye erişecek." diye konuştu.

TİKA Koordinatörü ayrıca, TİKA'nın görev yaptığı seneler boyunca da birçok okula kapasite geliştirme, fiziksel şartların iyileştirilmesi şeklinde birçok proje yaptıkları bilgisini paylaştı.