TİHEK'ten uluslararası kuruluşlara, İsrail'in idam cezası düzenlemesine karşı "harekete geçme" çağrısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in başta idam cezası olmak üzere Filistinlilere yönelik uluslararası hukuku ve insan onurunu hiçe sayan politikalarına karşı, uluslararası insan hakları kuruluşlarını ivedilikle hareket etmeye çağırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TİHEK Başkan Vekili Muhammet Ecevit Carti tarafından, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı, dünya genelindeki ulusal insan hakları kurumları ve insan hakları alanında faaliyet gösteren Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarına mektup gönderildi.

İsrail'in küresel düzeyde bağlayıcı olan insan hakları normlarını sistematik olarak ihlal ettiği belirtilen mektupta, özellikle İsrail Meclisinde kabul edilen "ayrımcı idam cezası" düzenlemesinin "apartheid" rejimini pekiştiren bir "soykırım aracı" olduğu ifade edildi.

İsrail'in hukuksuz eylemlerine, uluslararası güvenlik mekanizmaları tarafından yaptırıma tabi tutulmaması sebebiyle devam edebildiğine dikkati çekilen mektupta, uluslararası mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi, bu ağır ihlallere karşı somut bir irade sergilenmesi ve İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı açık ve kararlı tepki verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Uluslararası toplumu somut ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz"

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarının ortaya koymuş olduğu temel normlar çerçevesinde temel görevi insan haklarını korumak ve geliştirmek ve insan hakları alanında uluslararası gelişmeleri izlemek olan kurumumuz, İsrail'in ırkçı ve hukuksuz uygulamalarına karşı etkili ve kararlı bir uluslararası duruş sergilenmesi amacıyla tüm uluslararası toplumu somut ve etkili adımlar atmaya çağırmaktadır. İnsan haklarını korumak için çalışan ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak, bu ihlallerin doğurduğu olumsuz sonuçlara karşı açık ve ivedi bir tavır geliştirme mecburiyeti ile karşı karşıyayız.

Bu mecburiyet tarihin bize yüklediği ağır bir sorumluluktur. Gelecek nesillere adil bir düzeni ve barış içinde yaşama imkanı bulunan bir dünyayı miras bırakmak için henüz elimizde fırsat varken harekete geçmeliyiz. Uluslararası kuruluşlar, insan hakları mekanizmaları, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak her birimizin bu ağır insan hakları ihlallerini sona erdirmek ve tüm insanlığın güvenliğini sağlamak için önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Resmi unvanlarımız dışında birer insan olarak tüm bireyler bu dönemde sorumluluk taşımakta olup yaşanan ağır insan hakları ihlalleri harekete geçmemiz için bir vesile olarak görülmelidir."