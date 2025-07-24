TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler

TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
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İletişim Başkanlığı görevini devrederek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirilen Fahrettin Altun, yeni dönemdeki ilk kurul toplantısını yaptı. Altun, yaptığı açıklamada Kurul'un her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı. Atamalar sonrası TİHEK'in ilk kurul toplantısı, Altun başkanlığında gerçekleştirildi. Altun, toplantının açılışındaki konuşmasında, TİHEK'teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

"HAK ARAYIŞINDA KIYMETLİ BİR YERDE DURUYORUZ"

Kurulun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini, son derece önemli, kıymetli bir vazife ifa ettiklerini dile getiren Altun, "Milletimizin hak arama mücadelesinde, hak arayışında çok kıymetli bir yerde duruyoruz. Bu durduğumuz yerin hakkını vermeyi, milletimizin hak arayışına biz de en kıymetli desteği vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunun mücadelesini vereceğiz. İnsan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele bağlamında inşallah çok önemli işlere imza atacağız. Önümüzdeki 4 yıllık dönem hayırlı uğurlu olsun." dedi.

TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler

EŞİTLİKÇİ BİR DÜNYA HEDEFİ

Altun, temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurulun, her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini belirtti.

Altun'un konuşmasının ardından başkan ve üyeler, 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti. Sonrasında Kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı. Karara bağlanan konular arasında tematik raporlar, ulusal önleme mekanizması raporları ve ayrımcılık yasağına ilişkin bireysel başvurular yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Ye kürküm ye!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Bey:

5 maaşa devam mı? Allah burunlarından getirecek zamanı biliyor elbet

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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