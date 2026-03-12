Haberler

TİHEK'ten "Nefret Söyleminden Ayrımcılığa: İslamofobi ile Mücadele Paneli"


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 'Nefret Söyleminden Ayrımcılığa: İslamofobi ile Mücadele Paneli' düzenleyerek, din ve inanç özgürlüğü ile nefret söylemi konularını tartıştı. TİHEK İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti, İslamofobinin Avrupa'da yayılması ve nefret suçlarının kökenleri üzerine bilgi verdi.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından "Nefret Söyleminden Ayrımcılığa: İslamofobi ile Mücadele Paneli" düzenlendi.

TİHEK Ana Bina Konferans Salonu'ndaki panelin açılışında konuşan TİHEK İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti, din ve inanç özgürlüğü ile nefret söylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslamofobinin Avrupa'da sistematik şekilde yayıldığı değerlendirmesini yapan Carti, İslam karşıtı nefret suçlarının toplumsal kökenleri ve artan ayrımcılık eğilimleri hakkında bilgi verdi. Carti ayrıca, TİHEK'in bu kapsamda yürüttüğü faaliyetlere değindi.

Açılış konuşmasının ardından TİHEK Üyesi Selma Öztürk Pınar başkanlığında düzenlenen oturumda, Türk-Alman Üniversitesinden Prof. Dr. Enes Bayraklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Faruk Çeçen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Emrullah Bülbül yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
