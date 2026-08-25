TİHEK Başkanı Şahin: İnsan hakları ihlallerini önlemek esas

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, insan haklarının korunmasının bir ihlal meydana geldikten sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı olmadığını belirterek, "İhlallerin ortaya çıkmasını önlemek, insan hakları bilincini güçlendirmek ve haklara saygılı bir kamu hizmeti anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak da önem taşımaktadır." dedi.

Şahin, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, insanın değerinin makamından ve maddi varlığından önce geldiğini söyledi.

Vasip Şahin, insan onurunun korunması, adaletin tesisi ve hakkaniyetin gözetilmesinin devlet geleneğinin esas unsurları arasında olduğunu vurguladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün de bu anlayışın en veciz ifadelerinden biri olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bu anlayışın kamu hizmetindeki karşılığı ise vatandaşın derdini dinlemek, hakkını gözetmek ve meselesinin çözümü için gayret göstermektir. Bugün insan hakları meselesine bakarken de bu köklü anlayıştan ayrı düşünemeyiz." diye konuştu.

İnsan haklarının her gün karşılaşılan meselelerin içinde, kamu hizmetlerinin sunuluşunda, vatandaşla devlet arasındaki ilişkide kendisini gösterdiğini anlatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak biz de bu anlayışla önemli bir vazife üstleniyoruz. Kurumumuz, insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve insan hakları alanındaki farkındalığı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrımcılıkla mücadele kapsamında eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, barınmadan mal ve hizmetlere erişime kadar hayatın pek çok alanında eşit muamele ilkesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Kurumumuza intikal eden ayrımcılık iddialarını inceliyor, gerekli hallerde resen harekete geçiyor ve kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlarımızı alıyoruz."

İnsan haklarının korunmasının bir ihlal meydana geldikten sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı olmadığını belirten Şahin, "İhlallerin ortaya çıkmasını önlemek, insan hakları bilincini güçlendirmek ve haklara saygılı bir kamu hizmeti anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak da önem taşımaktadır. Bu doğrultuda insan hakları alanındaki gelişmeleri takip ediyor, inceleme ve araştırmalar gerçekleştiriyor, tespitlerimizi raporlaştırıyor ve ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunuyoruz." dedi.

Çalışmalardan elde edilen bulgular rapor haline getiriliyor

Başkan Vasip Şahin, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla insan hakları ve eşitlik temelinde işbirliği temin etmek üzere eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi.

Kurumun önemli görevlerinden birinin de işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla "Ulusal Önleme Mekanizması" olarak yürüttükleri çalışmalar olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Ceza infaz kurumları, nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, huzurevleri, çocuk evleri ve engelli bakım merkezleri gibi kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı veya koruma altında bulunduğu yerlere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde şartları yerinde değerlendiriyor, ilgili kişilerle görüşüyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Elde ettiğimiz bulguları raporlaştırıyor, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, insan onuruna uygun şartların güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bütün bu çalışmalar insan haklarının sahadaki karşılığını yerinde görmenin önemini ortaya koyuyor."

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da insan haklarını korumanın yalnızca kanunları uygulamakla sınırlı olmadığını, asıl meselenin insan onurunu her şartta koruyarak hakkaniyeti ve vicdanı kamu hizmetinin merkezinde tutmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise insan haklarının, insan onurunun ve şerefinin her daim muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Şahin ve beraberindeki heyet, kentteki temasları kapsamında Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan da yer aldı.

Kaynak: AA