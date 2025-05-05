TİHEK Başkanı Kılıç: Ayrımcılıkla Mücadelede Kararlıyız

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "Engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde." dedi.

Kılıç, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, 31'incisi düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele konularında kamusal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

TİHEK'in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerin ihlalinin önüne geçme noktasında önemli bir kurumsal görev icra ettiğini söyleyen Kılıç, "Özellikle insan haklarının korunması çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle toplumun birçok katmanında, birçok temsilcisinin yer aldığı düzlemde de farkındalık artırıcı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, 2016'dan beri her türlü ayrımcılığın önlenmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ayrımcılıkla mücadele noktasında kurumumuza yapılan başvurularda, engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde."

Koruma altındaki kişilerin bulunduğu, yaşlı, hasta bakım evleri ve cezaevlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Görece yeni bir kurumsal yapılanma modeli ama insan hakları külliyatı, tarihi itibarıyla baktığımız zaman sahip olduğumuz tarihsel müktesebat ve birikim ki o tarihsel birikimin en eşsiz örneği bugün Konya'mızda Selçuklu ve Osmanlı devlet mirasından tevarüs ettiğimiz insanın haysiyetinin korunması, hak ihlallerinin önlenmesi konusundaki ortaya çıkan tarihi, kültürel mirası da tevarüs ettiğimizin bilinciyle hareket ediyor, bu noktada raporlamalar gerçekleştiriyoruz."

Kılıç, TİHEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında insan hakları ve eşitlik temelinde işbirliği temin etmek üzere protokol imzaladıklarını da duyurdu.

"Devletimizin temel görevi, insanı yaşatmak, insanın sorumluluğu ise hakkı gözetmektir"

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, devletin kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve engelli bireyleriyle, toplumun her bir ferdine eşit mesafede duran, insanlık onurunu esas alan bir yaklaşımla hareket ettiğini söyledi.

Bu yaklaşımı korumayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir biçimde aktarmayı vazife olarak gördüklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Devletimizin temel görevi, insanı yaşatmak, insanın sorumluluğu ise hakkı gözetmektir. İşte bu toplantılar, eksiklikleri duymak, sorunları anlamak ve çözüm geliştirmek için büyük bir imkandır. Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturuyla doğuştan gelen hakların korunmasını teminat altına almakta, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamak, hiçbir mağduriyetin görmezden gelinmemesi için kararlılıkla çalışmaktadır. Nitekim birçok alanda uygulamaya koyulan politikalar, bu gayretin somut yansımalarıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele için yasal düzenlemelerden sığınma evlerine, farkındalık kampanyalarından izleme merkezlerine kadar birçok alanda sistemli adımlar atılmıştır. Çocukların eğitime erişimi, güvenliği ve gelişimi için sosyal destek programları ve koruyucu mekanizmalar oluşturulmuştur. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve istihdamı için erişilebilirlik standartları genişletilmiş, yeni istihdam modelleri hayata geçirilmiştir. Tüm bu çalışmalar, merkezden yerele uzanan güçlü bir koordinasyonla yürütülmekte, sizlerin sahadan ilettiği görüş, öneri ve talepler, bu yapının kalbinde yer almaktadır."

TİHEK Başkanı Kılıç'ın katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantıya farklı kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve ilgililer katıldı.