Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne Atandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı kararıyla TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanırken, diğer bazı atamalar da gerçekleştirildi.

(ANKARA) -Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cummhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

Ayrıca yayımlanan karara göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına da,  Başkan Yardımcısı Abdulhadi TURUS atandı.

Kaynak: ANKA
