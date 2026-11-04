Tigray Barış Güçleri, çatışmada bir isyancı lideri öldürdü, 2'sini yakaladı

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Etiyopya'da federal orduyla hareket eden??????? Tigray Barış Güçleri (TPF), Tigray bölgesinde çıkan çatışmalarda bir isyancı lideri öldürdü, 2'sini yakaladı.

Yerel basındaki habere göre, ordu ve TPF ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) liderlerinden Semere Teklu, Tigray'ın doğusundaki Bizet bölgesinde çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Çatışmalarda TPLF liderlerinden Hailesilassie Asefa ve örgütün lojistik sorumlusu olduğu belirtilen Kahsay Teklu ile bazı silahlı kişiler yakalandı.

Öte yandan özel yayın kuruluşu Wazema Radyosu, hükümet güçlerinin, komşu Amhara bölgesindeki Wuchale kasabasını Fano isyancılarından geri aldığını duyurdu.

Tigray'da yerel seçimlere adaylık kısıtlaması

Etiyopya hükümeti, 16 Ekim'de Tigray'da federal yönetimin gözetiminde görev yapacak yeni bir geçici yönetim atadı. Altı ay görev yapması planlanan yönetimin bu süre içinde yerel seçimleri düzenlemesi öngörülüyor.

Seçimler öncesi adaylık koşullarını belirleyen geçici yönetim, yasa dışı olarak nitelendirilen TPLF'nin daha önce çatışmalara katılan üyelerinin yerel yönetim görevlerine aday olmalarını yasakladı. Adayların siyasi parti üyesi olmaması da şart koşuldu.

Yeni yönetim, TPLF ile federal güçler arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından bölgede güvenliği sağlamak ve seçim sürecini hazırlamakla görevlendirildi.

Kaynak: AA