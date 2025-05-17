Tiflis'te Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü Yürüyüşü

Tiflis'te Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü Yürüyüşü
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 'Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü' dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe devlet yetkilileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü" kapsamında binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği II. İlia'nın girişimiyle başlatılan ve aile değerlerinin korunmasını amaçlayan bu özel gün dolayısıyla, ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Tiflis'teki yürüyüşe Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, bakanlar, milletvekilleri, kilise temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel kıyafetler giyen ve ellerinde Gürcistan ile kilise bayrakları taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca ilahiler söyledi. Ailelerin çocuklarıyla yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe, kentte bulunan turistler de eşlik etti.

Etkinlik, başkentteki Şota Rustaveli Caddesi'nde yer alan Hazreti Giorgi Kashueti Kilisesi önünden başlayarak yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından Sameba Katedrali'nde sona erdi.

"Geleneksel değerler uğruna mücadelemiz sürüyor"

Sameba Katedrali önünde katılımcılara hitap eden Başbakan İrakli Kobakhidze, tüm vatandaşların "Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü"nü kutladı.

Kobakhidze, konuşmasında milli ve geleneksel değerlerin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel değerler uğruna mücadelemiz sürüyor. Bu kolay bir mücadele değil. Çünkü karşımızda sahte ideolojiler ve sahte değerler üreten güçlü yapılar var. Milli değerlerimizi korumak için Ana Kilise ile birlikte çalışmak bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur."

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriklik Tahtı Mirasçısı ve Senaki ile Çkhorotsku Metropoliti Şio ise verdiği vaazda aile kurumunun önemine değindi.

Şio, Gürcistan Parlamentosunun 2024 yılında LGBT propagandasını yasaklayan yasayı kabul ettiğini hatırlatarak, bunun aile değerlerinin korunması yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Etkinlik, Gürcistan Ortodoks Kilisesinin öncülüğünde 2014'ten bu yana her yıl kutlanıyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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