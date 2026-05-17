Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te halk, "Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü" dolayısıyla yürüdü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 'Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü' kapsamında on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Eski Patrik II. İlia'nın 2014'te başlattığı etkinlikte, yeni Patrik III. Şio ve üst düzey yetkililer ailenin önemini vurguladı.

Eski Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği II. İlia'nın girişimiyle 2014'te başlatılan "Aile Kutsallığı ve Ebeveynlere Saygı Günü" kapsamında, ülke genelinde çeşitli dini etkinlikler düzenlendi.

Aile değerlerinin korunmasını amaçlayan ve her yıl 17 Mayıs'ta kutlanan bu özel gün dolayısıyla Tiflis'te yürüyüş yapıldı.

Hazreti Giorgi Kaşueti Kilisesi önündeki Şota Rustaveli Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Sameba Katedrali'nde sona erdi.

Başkenti ziyaret eden turistlerin de merakla izlediği yürüyüşe bakanlar, milletvekilleri, kilise temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Geleneksel kıyafetler giyen ve ellerinde Gürcistan ile kilise bayrakları taşıyan katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren yürüyüş boyunca ilahiler söyledi.

Eski patrik II. İlia'nın martta vefat etmesinden sonra mayısta Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği seçilen III. Şio, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze ve Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yürüyüşe katılanları Sameba Katedrali'nin avlusunda karşıladı.

Burada vaaz veren Patrik III. Şio ile konuşma yapan Kavelaşvili, Kobakhidze ve Papuaşvili ailenin önemini vurguladı.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği III. Şio'nun patrik seçilmesinden bu yana ilk kez yürüttüğü ayinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen dini yetkililer de yer aldı.

Yabancı konuklar, III. Şio'nun patrik seçilmesini kutladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
