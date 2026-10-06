Ticaret Bakanlığı, kurşun-kadmiyum riskli masa tenisi takımı ürününü toplattı

TİCARET Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir. Ürünün, kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı