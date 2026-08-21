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Ticaret Bakanlığı: 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı: 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının 7 ayında gerçekleştirilen 3 bin 901 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının 7 ayında gerçekleştirilen 3 bin 901 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, 2026 yılı Temmuz ayında 469 farklı operasyonda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığı kaydedildi. Ayrıca temmuz ayındaki operasyonlarda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 adet tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç ele geçirildiği bildirildi.

7 AYDA 41,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, 2026 yılının 7 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 41,3 ton uyuşturucu madde yakalandığı, 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında bunların yanı sıra tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemelerine kadar çok çeşitli ürünlerin kaçakçılığını da önlediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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