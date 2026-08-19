Ticaret Bakanı Bolat, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bakan Bolat, ziyaret öncesi türbe önünde görevli, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

Bolat, daha sonra türbede dua etti.

Ziyaretinde Bolat'a, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA