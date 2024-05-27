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Ticaret Bakan Yardımcısı Hakkari'de Ziyaretlerde Bulundu

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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'de yapılan ziyaretlerde bulundu. Uçarmak, Esendere Belde Belediyesi ve Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle kente gelen Uçarmak, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesine geçen Uçarmak, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret etti, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Esendere Gümrük Müdürlüğüne giden Uçarmak, gümrük sahasının genişletilmesi ve tır geçişlerinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Uçarmak, Derecik ilçesindeki Umurlu ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü gümrük kapılarını da ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Uçarmak'a ziyaretlerinde Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, kaymakamlar ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sezai Uçarmak Esendere Hakkari Politika Güncel Haberler

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