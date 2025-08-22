Tibet'te Kutsal Dağda Nadir Kırmızı Yıldırımlar Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kangrinboqe Dağı yakınlarında, Hinduizm ve Budizm'de kutsal kabul edilen kırmızı yıldırımlar görüntülendi.

LHASA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 6.656 metre yüksekliğindeki Kangrinboqe Dağı yakınlarında, Hinduizm ve Budizm'de kutsal kabul edilen ve "kızıl cinler" olarak bilinen nadir kırmızı yıldırımlar görüntülendi, 21 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chang Dongsheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kars'ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı

Hastanede çekilen filmdeki detay doktorları bile şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.