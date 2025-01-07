Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 95 Ölü, 130 Yaralı
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 95'e, yaralı sayısı ise 130'a yükseldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
LHASA, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e, yaralananların sayısı ise 130'a yükseldi.
Depremin vurduğu bölgeye 3.400'den fazla kurtarma görevlisi ve 340'tan fazla sağlık çalışanı sevk edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel